Čínská populace i ekonomika zaznamenaly v roce 2022 pokles

Čínská populace v tomto roce zaznamenala největší úbytek obyvatel za šedesát let. Hlavní příčinou je historicky nízká porodnost a nejvyšší úmrtnost od roku 1974. Experti Organizace spojených národů (OSN) předvídají, že populace Číny se do roku 2050 zmenší až o 109 milionů lidí. Indie by se už letos měla stát nejlidnatější zemí světa, píší agentury Reuters a Kjódó.