Čínský „strýček“ v Africe škodí Pekingu. Točil rasistická videa s dětmi

Novináři poukazují na to, že zatímco některá videa ničím zvlášť nepohoršují, byť jsou občas bizarní, jiná jsou na hraně či vyloženě rasistická. Po sítích tak kolují například záběry, kde africké děti křičí, že „mají hlad“ před talířem hranolek s kečupem nebo si prozpěvují, že „žlutá barva a tmavé oči jsou vůbec to nejkrásnější“.

Reportéři dále popisují i to, jak videa vznikají. Děti za svůj výkon dostanou kolem půl dolaru denně, pracují i v době, kdy by měly být ve škole. Šestiletý chlapec, který je v čínském online prostředí známý pro své roztomilé prozpěvování, úsměvy či posílání polibků na kameru, vypráví, že autorem záběrů je čínský občan žijící v jejich vesnici. Prý „ho občas štípal, když něco udělal špatně nebo ho šlehal klackem“.

Tohoto autora se novináři v reportáži rozhodnou vypátrat. Domnívají se totiž, že by mohl stát i za nejvíc pobuřujícím videem o „nízkém IQ“. Při setkání s novináři Li Ke, přezdívaný „strýček“, natáčení nepopírá. „Nechovejte se k nim jako k přátelům…Pamatujte, že je nesmíte litovat, ať je jejich rodinná situace jakákoliv. Takhle byste se měl chovat k černochům. Pamatujte,“ představil svou strategii na skrytou kameru.

Kvůli velké vlně nevole reagovali i zástupci čínské ambasády v Malawi. „Jednoznačně odsuzujeme rasismus v jakékoliv formě, aplikovaný kýmkoliv a ať se děje kdekoliv,“ uvedl úřad. „Zaznamenali jsme, že bylo video natočeno v roce 2020. V posledních letech Čína zasahovala proti takovým nezákonným online činům a dosáhla hmatatelných výsledků. Budeme spolupracovat s malawijskou stranou a dohlédneme na to, aby se tento problém řádně vyřešil,“ uvedla dále.

Čínský diplomat je aktuálně na cestě po afrických zemích. Kromě Malawi a Jihoafrické republiky ho čeká cesta do Tanzanie, Senegalu, Burkiny Faso a Toga. Má tam zejména „prohlubovat přátelskou výměnu a praktickou spolupráci“ mezi Čínou a africkými zeměmi.

Kauza s rasistickými videy přitom může Číně uškodit, a to ve chvíli, kdy si na africkém kontinentu drží dobrou reputaci. Ukazují to mimo jiné i nejnovější výsledky výzkumu jihoafrické nadace Ichikowitz Family Foundation, které zveřejnil server Bloomberg.

Podle jejich závěrů mladí Afričané od 18 do 24 let vnímají Čínu nejpozitivněji ze všech mocností. Příznivě se na ni dívá 75 procent respondentů z 15 afrických zemí, průzkumu se účastnilo 4 507 respondentů. Čína tak v Africe podle serveru dále v boji o vliv vyhrává. Mimo jiné i proto, že Peking již dvě desítky let na kontinentu financuje budování infrastruktury a dodává tam levné spotřební zboží.