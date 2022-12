Další americký soud shledal Weinsteina vinným ze znásilnění

Weinstein si už odpykává 23letý trest odnětí svobody, který mu uložil v roce 2020 soud v New Yorku.

Porota složená z osmi mužů a čtyř žen se shodla, že Weinstein znásilnil jednu z vypovídajících žen, nutil ji k orálnímu sexu a i jinak ji sexuálně zneužil poté, co ji bez pozvání navštívil v hotelovém pokoji během filmového festivalu v Los Angeles v roce 2013. Producenta naopak zprostila obvinění v případu zahrnujícím další z vypovídajících.

Porota se znovu sejde v úterý, aby si vyslechla přitěžující okolnosti, které by mohly ovlivnit výši trestu. Sedmdesátiletému Weinsteinovi hrozí odnětí svobody v délce až 24 let. Výše trestu u soudu padne na začátku příštího roku, uvádí list Los Angeles Times.

V případu dalších obvinění, která proti Weinsteinovi vznesla jediná z žen vystupující v kalifornském procesu s filmovým magnátem pod svojí pravou identitou, režisérka a herečka Jennifer Siebelová Newsomová, se porotci nedokázali shodnout. Stejně tak porotci oznámili, že nebyli s to dospět k závěru ohledně obvinění vznesených poslední z žen.

Weinsteinův případ, o kterém jako první informoval deník The New York Times, před lety spustil lavinu obvinění ze sexuálního násilí proti známým mužům v rámci hnutí MeToo. Weinstein kvůli výpovědím žen přišel o pevnou pozici ve filmovém průmyslu. Po dlouhá léta stál s bratrem Bobem v čele produkční společnosti Miramax a později společně s ním založil vlastní společnost The Weinstein Company.