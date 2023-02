Policisté v USA zabili plazícího se muže bez nohou

Jihokalifornští policisté z oddělení Huntington Park ve čtvrtek zastřelili šestatřicetiletého invalidu Anthonyho Lowea. Záběry z mobilního telefonu zachytily část incidentu, během které Lowe leží na chodníku vedle svého invalidního vozíku a snaží se policistům uniknout. Ti se k němu blíží s tasenými zbraněmi, píše server CNN. Video ale nezachytilo střelbu.

Loweova rodina žádá, aby byli policisté propuštěni a čelili obvinění z vraždy. „Mám zlomené srdce a jsem plná hněvu a vzteku,“ řekla v úterý listu The Guardian mladší sestra zesnulého Tatiana Jacksonová. „Nechápu, proč by tohle někdo dělal člověku na invalidním vozíku. Chci, aby mi někdo vysvětlil, co bylo důvodem, že musel zastřelit chlapa, který nemá nohy. Jak teď mají děti věřit policii, když jim zabila tátu.“

Lowe byl otcem dvou dětí a jedním z osmi sourozenců. Právě jeho široká rodina mu pomáhala zvládnout nelehké období, kdy přišel o obě nohy.

Okolnosti předcházející Loweově smrti zatím nejsou jasné. Vzniklo ale podezření, že policisté příběh záměrně pozměnili. Čelí tak nyní vyšetřování. Podle jejich verze dostali ve čtvrtek kolem 15:40 hlášení o pobodání, které měl údajně spáchat muž na invalidním vozíku. Lowe tomuto popisu odpovídal.

Policejní oddělení tvrdí, že se ho policisté pokusili zadržet. Lowe podle nich příkazy ignoroval a vyhrožoval i samotným policistům. Omezené záběry svědků toto nezachytily.

Podle policie se strážníci pokusili podezřelého zpacifikovat dvěma zásahy taserem. Ty ale nezafungovaly, a proto přistoupili ke střelbě. Lowe byl na místě prohlášen za mrtvého.

Oddělení šerifa v Los Angeles, které vraždu vyšetřuje, v prvním prohlášení uvedlo, že Lowe se pokusil „hodit nůž na policisty“. Policejní mluvčí ale později řekl pro LA Times, že „nakonec nůž nehodil, ale udělal několik pohybů nad hlavou, které vypadaly, jako by ho hodit chtěl“.

Mluvčí také řekl, že dva důstojníci vypálili na Lowea zhruba 10 střel. Oddělení Huntington Park nepoužívá kamery připnuté na tělech policistů. Potvrzení výpovědí se tak může značně zkomplikovat.

„Snažil se před nimi utéct. Bál se o život,“ řekla Loweova manželka Ebonique Simonová. Podle ní u sebe mohl mít nůž na ochranu. „Tohle se dalo řešit i jinak. Ale co je střelba za řešení. Je to šílené… Policie má dodržovat zákony a my jim máme důvěřovat, že ochrání naše životy, ale jak můžeme, když něco takového dělají?“

Policie se podle Simonové snaží jejího manžela prezentovat jako násilnou a nebezpečnou osobu, aby tak zmírnila společenské pobouření. „Asi si mysleli, že nemá rodinu, a že tak můžou jeho příběh zamést pod koberec.“

Na pár dní mimo službu

Sylvester Ani, aktivista z LA, který pomáhá rodinám, jejichž příbuzné zabili policisté, řekl, že případ je jasnou připomínkou, že policie může vytvářet namísto pořádku strach a nebezpečí.

„Způsob, jakým jsou vycvičeni, aby vykonávali svou práci, je zabíjet lidi. To není o bezpečnosti. Tento muž měl dvojnásobnou amputaci, ale stejně cítili potřebu ho zastřelit. Neudělali to, protože museli. Udělali to, protože jim byl jeho život jedno,“ uvedl Ani.

Mluvčí losangeleského oddělení šerifa, který podle serveru The Guardian má sám záznamy kvůli policejnímu násilí a nevhodnému chování, řekl pro LA Times, že obvinění policisté byli „na pár dní“ odstaveni mimo službu. Během toho by měli projít psychologickým vyšetřením. Do doby, než se budou moc vrátit zpět do terénu, jim bude podle mluvčího přidělena administrativní práce.

Cliff Smith, organizátor akcí na podporu Loweovy rodiny, uvedl, že toto prohlášení naznačuje, že losangeleské oddělení už je zprostilo viny. „Nemůžeme důvěřovat vyšetřování, které vede šerifovo oddělení. Sám nemá zameteno před vlastním prahem.“