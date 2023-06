Další pomoc Ukrajině: USA podpoří protivzdušnou obranu, Belgie dodá munici

Spojené státy poskytnou Ukrajině další vojenskou pomoc v hodnotě dvou miliard dolarů (téměř 44 miliard Kč). Zaměřená bude především na protivzdušnou obranu, konkrétně odpalovací zařízení a rakety Hawk, dělostřeleckou munici ráže 105 a 203 milimetrů, bezpilotní systémy Puma, raketové systémy naváděné laserem, munici do systému Patriot a prostředky pro výcvik a údržbu. Nový balík vojenské pomoci pro Ukrajinu v pátek podle agentury Reuters oznámil Pentagon.

Ve stejný den ohlásila i Belgie další dodávky. Jednat by se mělo o dělostřeleckou munici ráže 105 milimetrů v hodnotě 32,4 milionu eur (765 milionů korun). Podle belgického ministerstva obrany Belgie zatím poskytla Kyjevu vojenskou pomoc celkem za 306 milionů eur (7,2 miliardy korun).

„Dodáváme to, co Ukrajinci aktuálně potřebují, a to se vyvíjí v čase. Poslední dobou je tu důraz na protitankové střely, protivzdušnou obranu, ženijní vojsko a dělostřelectvo,“ uvedla belgická ministryně obrany Ludivine Dedonderová v rozhovoru pro list Le Soir. Podle ní dosud Belgie na Ukrajinu poslala například lehké automatické pušky, munici, protitankové střely nebo minomety a pomohla vycvičit 700 ukrajinských vojáků.