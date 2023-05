Další výhra pro Asada. Arabské společenství ho bere zpět

„Návrat Sýrie neznamená normalizaci vztahů mezi arabskými zeměmi a Sýrii. To je suverénní rozhodnutí, které musí každá země přijmout sama,“ prohlásil podle agentury Reuters generální tajemník LAS Abúl Ghajt.

Situace v Sýrii byla katastrofální už před zemětřesením, a to i v Asadem ovládané části země:

Důvod k opětovnému navázání vztahů s Asadem popsal už na počátku dubna Seznam Zprávám Aron Lund, specialista na Sýrii ze Švédské agentury pro výzkum obrany (FOI): „Hlavním důvodem je to, že arabské státy vidí Asada jako vítěze války. Mnohé z nich by ho rády už před lety viděly padnout, nezdá se ale, že by odcházel.“