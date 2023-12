Dánská policie zadržela čtyři osoby pro podezření z terorismu

„Je to mimořádně vážné. Již řadu let vidíme, že v Dánsku žijí lidé, kteří nám nepřejí nic dobrého. Kteří jsou proti naší svobodě a kteří jsou proti dánské společnosti se vším, co k ní patří,“ řekla dánská premiérka Mette Frederiksenová tiskové agentuře Ritzau v Bruselu.