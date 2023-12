Deformace povrchu byla enormní, říká expertka k erupci sopky na Islandu

Tamní úřady se na probuzení přírodního živlu připravovaly několik týdnů. Preventivně například uzavřely jen pár kilometrů vzdálené město Grindavík, a to kvůli obavě, že by vyvěrající láva mohla odtékat jeho směrem a ohrozit místní.

Pokud by se horká láva střetla například s mořskou vodou, došlo by k uvolnění toxických plynů. V blízkém okolí by asi zahynuli mořští živočichové a poškození přístavu by pro Grindavík, největší rybářské město Islandu, bylo velmi nepříjemné.