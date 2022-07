Dejte Rusku status sponzora terorismu, apeluje Pelosiová na Blinkena

Označte Rusko za státního sponzora terorismu, nebo tak učiní Kongres, mělo znít varování ze začátku tohoto týdne od předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové adresované ministru zahraničí Anthony Blinkenovi. Serveru Politico to potvrdily dva nejmenované zdroje.

Resort zahraničí přitom zmínil možnost udělit Rusku status státního sponzora terorismu již dříve. „Zblízka se podíváme na fakta. Zblízka se díváme na zákon. Ať už je to tento úřad, ať už je to nějaký jiný orgán, který máme podle zákona k dispozici, budeme ho uplatňovat, pokud to bude efektivní a vhodné,“ uvedl v polovině dubna mluvčí resortu Ned Price na dotaz, zda zavedení této pravomoci zůstává na stole.

Zatím se tak nicméně nestalo. Sněmovna reprezentantů se tak snaží vzít možnou změnu legislativy do svých rukou. „Neexistuje žádný právní důvod, proč by Kongres nemohl schválit legislativu, která by účinně označila Rusko za státního sponzora terorismu,“ uvedl nejmenovaný asistent demokratů. „Přijímání legislativy Kongresem je samozřejmě složitější cesta než u ministra, ale poskytl by administrativě politické krytí, které potřebuje k eskalaci ekonomického tlaku a rétoriky proti Putinovi,“ dodal.

Změna statusu Ruska by znamenala mimo jiné omezení vývozu a prodeje a zavedení kontroly vývozu zboží dvojího užití. Penalizovány by také resortem zahraničí byli „lidé a země, které se angažují v určitém sektoru obchodu se státním sponzorem“. Tím by ale USA musely sankce rozšířit i za hranice ekonomického sektoru Ruska.

Podle některých expertů by změna legislativy mohla zvýšit tlak na Kreml. Zároveň ale zamezit jakémukoliv vyjednávání amerických občanů s Ruskem. „Označení Ruska jako státního sponzora terorismu by bylo významné, protože jde o plošné opatření,“ řekl Edward Fishman, expert na sankce z think-tanku Atlantic Council ve Washingtonu. Připouští nicméně, že to „vnáší riziko do všech vzájemných jednání“.

Pokud rezoluce o statusu Ruska vejde v platnost schválením v obou amerických komorách, ministr Blinken by tak mohl čelit většímu tlaku, aby se postavil na stranu zákonodárců.

Status státního sponzora terorismu uděluje americké ministerstvo zahraničí zemím, které „opakovaně poskytovaly podporu činům mezinárodního terorismu. USA řadí do této kategorie aktuálně jen čtyři země: Kubu, Severní Koreu, Írán a Sýrii.