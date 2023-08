Dva roky Tálibánu: Západ řeší, zda pomáhat zbídačelé zemi v rukou radikálů

Před dvěma lety probíhalo v Afghánistánu stahování amerických vojáků i jejich spojenců ze země. Otěže moci postupně přebíralo extremistické hnutí Tálibán. Kvůli strachu ze staronového režimu lidé prchali do zahraničí, a jak se s postupem času zdá, udělali dobře: Navzdory slibům mezinárodnímu společenství i tamnímu lidu se totiž fanatický postoj Tálibů k lidským právům a ženám nezměnil.

Mimoto se v Afgánistánu razantně zvýšila chudoba, kterou ještě zhoršilo sucho a další přírodní katastrofy jako silné zemětřesení z června 2022. Při tom zemřelo více než 1100 lidí a zdroje Tálibánu zdaleka nestačily na to, aby nastalou situaci zvládly. Událost tak jen podtrhla závislost hnutí na pomoci humanitárních skupin.

Nynější vládu Tálibánu dosud žádná země oficiálně neuznala. Situace, která dnes v zemi panuje, však u některých vyvolává otázky, zda by světoví lídři raději neměli s hnutím začít více jednat, což by následně mohlo pomoci změnám.

Tálibán trvá na tom, že do otázek, jako jsou práva žen, světu nic není a že soustředění se na tuto jedinou záležitost je jen záminkou pro politický distanc.

Diplomaté zapojení do dosavadního dialogu dnes proto zdůrazňují, že angažovanost ještě neznamená uznání. Poukazuje pak také na to, že ve vyšších patrech Tálibánu nepanuje úplná spokojenost s přístupem nejvyššího vůdce Achúndzády, což potenciálně otevírá dveře tomu, aby se diplomaté pokusili oslovit méně radikální členy hnutí.

Na začátku vlády představitelé hnutí Tálibán tvrdili, že změní svůj přístup k ženám a dají jim náležitou míru svobody. To se však rychle změnilo a ženská práva jsou Tálibánem opět potlačována.

Hnutí Tálibán se dostalo zpět k moci v srpnu 2021 poté, co Američané zahájili odchod ze země a padla vláda společně s afghánskou armádou. Chaotický sled událostí vytvořil perfektní příležitost pro Tálibán, který rychle nastolil svou vládu.

Jen během druhého roku tálibánské vlády byl ženám zakázán vstup do parků, tělocvičen, na univerzity či do zaměstnání v nevládních skupinách, a to údajně jen proto, že nenosily správně hidžáb nebo porušovaly pravidla genderové segregace.