Dva temné roky. Vědci doplnili teorii konce dinosaurů

Vědci také vědí, že k vyhynutí většiny druhů nedošlo v důsledku bezprostředních destruktivních účinků dopadu. Na to, aby došlo k „vypaření“ tří čtvrtin živočišných i rostlinných druhů ze Země, totiž ani tento zhruba 10 až 15 kilometrů velký asteroid nebyl dost velký.

Otázka, jak konkrétně vymírání po explozi vypadalo, zůstává z velké části otevřená. Obecně se předpokládá, že v důsledku obří exploze se do atmosféry dostalo velké množství materiálu, což blokovalo dopad slunečního záření na povrch Země a ochladilo klima.

Předchozí výzkumy naznačovaly, že klíčová byla v tomto procesu uvolněná síra. Podle nejnovějšího příspěvku do vědecké diskuze, kterým je studie publikovaná tento týden v časopise Nature Geoscience, to ale bylo něco jiného.

Její autoři na základě analýzy vzorku horniny z období vymírání a klimatických modelů uvádějí, že klíčovou roli ve vymírání hrál jemný prach z rozdrcených křemičitanů, který ochladil klima až o 15 °C asi na 15 let a navíc na zhruba dva roky znemožnil veškerým rostlinám fotosyntézu.

Data z analýzy vzorků vědci zahrnuli do počítačového modelu, kterým zrekonstruovali vývoj klimatu po dopadu asteroidu a který zahrnoval i veškeré dostupné informace o klimatu dané doby.

Vesmírné těleso za sebou v dnešním Mexiku nechalo Chicxulubský kráter o průměru 180 kilometrů. Jde o největší impaktní kráter, který se na Zemi objevil přinejmenším za poslední půlmiliardu let. Momentálně je pohřbený hluboko pod sedimentem, takže ho lze „vidět“ jen na gravitační mapě .

Událost výrazně ovlivnila podobu dnešního světa. „To, co přežilo, se stalo zárodkem toho, co žije dnes. Moderní živočichové vzešli z linií, které to zvládly,“ vztahuje význam katastrofy k dnešku Paul Barret z Přírodopisného muzea v Londýně v poučném textu na webu instituce.