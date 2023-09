Bodají a škodí. V Evropě se zabydlují invazní mravenci

Může dojít k poklesu počtů větších zvířat: ještěrek, hadů, ptáků a dokonce i zajíců, pokud je mravenců v oblasti hodně. Příčinou úbytku větších druhů jsou útoky mravenců na čerstvě vylíhnutá či narozená mláďata, a to obvykle v prvních hodinách či dnech jejich života. Tady záleží na tom, do jaké míry se zavlečený druh rozmnoží – a jak to bude v Evropě, to zatím nevíme.