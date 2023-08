Emiráty koupí obří kus liberijského lesa. Aby mohly dál těžit ropu

Společnost ze SAE by tak získala kontrolu nad milionem hektarů lesa: a právě fakt, že jde o zalesněné území, je pro ni zásadní. Díky stromům, které produkují kyslík, by společnost získávala plusové body v otázce ochrany klimatu, takzvané „uhlíkové kredity“, a byla tak schopná kompenzovat emise jiných velkých firem, které nejen ve Spojených arabských emirátech působí.

Memorandum, které se oba státy chystají podepsat, by nejen porušilo řadu liberijských zákonů – například zákon o právech k půdě z roku 2019, který prosazuje právo domorodých komunit na vlastní půdu – zároveň by ale na třicet let přenechalo téměř úplnou kontrolu nad jedním z nejhustěji zalesněných území v Africe soukromé firmě usazené v Dubaji.

„Proč by se to mělo dít až po podpisu smlouvy?“ diví se výkonná ředitelka nadace komunitních iniciativ Loretta Althea Pope Kaiová. „Mluvíme o jednom milionu hektarů, taková jednání by trvala víc než šest let. Vláda říká, že jde o pilotní projekt, ale bavíme se o třicetileté dohodě. To je příliš dlouhá doba na to, abychom smlouvu jen tak podepsali,“ myslí si.