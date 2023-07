Erdogan ho naštval, ale Putin bude stejně zticha, říká politolog

V posledních dnech musí být Kreml rozzlobený na Turecko. Jeho prezident Recep Tayyip Erdogan nejdříve povolil, aby se českým armádním speciálem svezli s Volodymyrem Zelenským i velitelé zajatí po pádu mariupolského Azovstalu, kteří měli podle dohody zůstat až do konce války v Turecku. V pondělí po schůzce s generálním tajemníkem NATO Jensem Stotenbergem oznámil, že už nebude blokovat vstup Švédska do Aliance.

Tyto kroky nicméně Vladimir Putin stráví, protože potřebuje klienty pro svůj plyn, řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy turecký politolog Gökhan Bacik, který působí na Univerzitě Palackého v Olomouci.

O ekonomických motivech jednání mluví i v případě Turecka - to sužuje hluboká krize, a Erdogan proto nutně potřebuje lepší vztahy se Západem.

Turecký prezident Erdogan nechal minulý týden vrátit se na Ukrajinu pět velitelů z Azovstalu, přestože podle dohody s Ruskem měli zůstat až do konce války v Turecku. Jak si to vysvětlujete, jde o nějaký vzkaz Vladimiru Putinovi?

Odpovědět se dá dvěma způsoby, obecně a konkrétně. Obecná odpověď říká, že turecké vztahy se Západem stojí od poloviny devatenáctého století na ekonomice. Teď je Turecko v ekonomické krizi, a to velmi hluboké. Měli bychom tedy očekávat, že Turecko Západu vyhoví, protože nemá žádnou alternativu k tomu, odkud získat peníze. Nedostane je ani z Ruska, ani z Číny. Erdogan tak nemá jinou možnost než vyjít vstříc Západu. Když si vezmete období, kdy se Turecko westernizovalo, vždy to bylo během ekonomických krizí.

A konkrétně - to gesto je spíše symbolické, šlo jen o několik vojáků a Erdogan zároveň ví, že ho to nebude nic stát. Není to nic, co by Putin nestrávil. Není to uzavření leteckého prostoru nebo vrácení tisíců vojáků. Erdogan tak Západu ukazuje, že je připraven se s ním dohodnout.

Mění se tedy turecko-ruské vztahy?

Mnozí lidé si teď řeknou, že Erdogan teď jedná jasně proti Putinovi, pro Rusko to ale není tak zásadní, aby kvůli tomu měnilo svoji politiku a uvažování. Putin bude naštvaný, ale zůstane zticha, a to z jednoho důvodu. Rusko potřebuje státy s velkou ekonomikou, ve kterých žijí lidé, kteří potřebují v zimě plyn.

V tomto směru je ideální Evropa, už ne ale třeba Egypt, který plyn na zimu nepotřebuje. Turecko je jedním ze zbývajících trhů - v Istanbulu žije 20 milionů lidí, pět milionů v Burse, pět milionů v Ankaře - všichni přitom v zimě potřebují plyn.

Může propuštění velitelů Azovstalu souviset i s obilnou dohodou? Četl jsem spekulace o tom, že Erdogan nechtěl vypadat jako neúspěšný politik, protože se zdá, že Rusové odmítnou dohodu prodloužit…

Ano, může to tak být. Když se podíváte na posledních deset let, celý Západ jen čekal a dával Rusku nové a nové červené linie. Až pak přišla Ukrajina a s ní procitnutí. Vzpomeňte si ale, co se stalo, když Rusko ohrozilo tureckou stíhačku F-16 v roce 2015. Turecko okamžitě zareagovalo a ruskou stíhačku sestřelilo.

To není o Erdoganovi a AKP (vládnoucí Strana spravedlnosti a rozvoje, pozn. red.), ale o historických zkušenostech - Turecko a Rusko spolu vedly mnohé války a Turecko teď ví, že pokud chce mít se zeměmi, jako je Írán či Rusko, dobré vztahy, musí jednat ihned. Západ nedokázal zastavit Rusko v Gruzii, v Sýrii, na Krymu, a teď se proto potýká s mnohem větším problémem. Když ale Turecko sestřelilo ruskou stíhačku, objevil se hned v televizi premiér a řekl, že právě on to nařídil.

Jak postupuje ukrajinská ofenziva Podívejte se, co se událo v posledním týdnu na ukrajinském bojišti: Zprávy z bojiště: Smrtonosné ruské pasti mění na jihu taktiku Ukrajinců

Jak se díváte na turecké ano pro rozšíření Aliance o Švédsko?

To není nic překvapivého, od začátku jsem byl přesvědčený, že to Turecko udělá, i když to může nějaký ten měsíc trvat. Turecko nemá kapacitu na to, aby tak velkou věc v obranné infrastruktuře zastavilo. Erdogan si navíc uvědomuje, že by to ani pro něj nebylo dobré.

Hrály v tom roli slíbené americké stíhačky F-16?

Je to možné, ale nebyl bych si tím jistý. Erdogan by určitě neodešel s prázdnou, na druhou stranu si ale nemyslím, že by dostal všechno, po čem toužil. Erdogan zoufale potřebuje lepší vztahy se Západem, jinou možnost nemá. Turecko je sice jakýmsi hybridním členem NATO a těší se autonomii ve své zahraniční politice, v tuto chvíli ale jeho zájmy ovlivňuje jiná dynamika, a to je ekonomická krize.

Nějakou antiruskou politiku bych nicméně nečekal - Turecko neuzavřelo svůj vzdušný prostor, stále nezabavilo ruské majetky, nebrání ruským oligarchům používat turecký bankovní systém, to vše pokračuje.

Turecko se v této hře nestane dalším Českem nebo Francií a nebude masivně pomáhat Ukrajině - to se může stát jen v okamžiku, kdy Erdogan zjistí, že kvůli ekonomickým problémům se musí mnohem více přimknout k Západu. Jinak je ale Erdogan autoritář a islamista, což je o 180 stupňů jinde, než jsou evropské hodnoty.

V srpnu by mohl do Turecka přijet Putin. Co od této návštěvy za těchto okolností očekáváte?

Vrátím se do minulosti. Turecko za druhé světové války zaujalo vůči nacistickému Německu neutrální postoj. Až mnohem později, kdy už bylo jasné, že nacisté prohrávají, vyhlásilo Turecko Německu válku. Turecko se tak může stát antiruským až v případě, kdy si bude myslet, že Putinův režim nepřežije.

Z toho by ale Turecko radost vůbec nemělo - země jako Čína, Rusko, Írán nebo Turecko sice nemají svoji organizaci jako Evropská unie, platí ale, že přežívají jen společně. Erdoganův režim pečlivě kontroluje média a hlídá, aby nebyla příliš proukrajinská.