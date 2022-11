Erdogan hrozí vpádem do Sýrie a Iráku

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondělí uvedl, že ofenziva proti kurdským milicím v Sýrii a Iráku by se nemusela omezovat pouze na vzdušné akce, ale mohla by mít i pozemní charakter. Informovala o tom agentura Reuters .

„Příslušné orgány, naše ministerstvo obrany a náčelník generálního štábu, společně rozhodnou o míře síly, kterou by měla použít naše pozemní vojska,“ upřesnil turecký prezident v rozhovoru s novináři po návratu z Kataru, kde se účastnil zahájení mistrovství světa ve fotbale.

K útoku došlo den po tom, co Turecko provedlo nálety na základny kurdských milicí v severní Sýrii a Iráku. Sloužily podle nich k „teroristickým“ útokům na turecké území. Podle Ankary se podařilo zničit celkem 89 cílů.

Server France24 upozorňuje na to, že nejnovější vojenská akce Turecka by mohla problematizovat už tak složité vztahy mezi Tureckem a jeho západními spojenci. Dotknout by se mohla zejména vztahů se Spojenými státy, které v boji proti džihádistům z Islámského státu sázejí na syrské kurdské milice.