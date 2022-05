Erdogan lže a hraje domácí hry. Švédská politička o blokádě vstupu do NATO

Turecko nyní blokuje přístupové rozhovory mezi Švédskem a Finskem a Severoatlantickou aliancí. Proč to dělá? Je to kvůli zbrojnímu embargu nebo Straně kurdských pracujících (PKK), jak Turci tvrdí?

To je naprostá lež, neodpovídá to skutečnosti. Je nešťastné, že pořád opakují něco, co není pravda. Zároveň jsme ale velice spokojení – jak my ve Švédsku, tak i naši sousedé ve Finsku – z obrovské podpory mezi členskými státy NATO. Někteří z nich už rozhodli, že Švédsko a Finsko přivítají v Alianci okamžitě. V širších souvislostech jsme tedy velmi šťastní, že nás velká většina členů vítá s otevřenou náručí.