Europoslanci chtějí zatrhnout aerolinkám fintu se skrytými náklady za kufry

Reklamy nízkonákladových leteckých společností vypadají někdy velmi lákavě. Například do italské Pisy a zpět lze ve dnech 9. až 17. října letět z Prahy za pouhých 1500 korun. V této základní ceně je ale zahrnuto pouze malé zavazadlo, do něhož se ani ty nejnutnější věci na týden nevejdou. Když si ale chcete vzít standardní palubní kufr či batoh na deset kilogramů, připlatíte si 654 korun za jeden let. To dělá celkem 1308 korun navíc, cena zpáteční letenky se vám tak téměř zdvojnásobí.