Exmoderátor BBC se přiznal k držení dětské pornografie

Podle informací BBC dostal bývalý moderátor Huw Edwards přes aplikaci WhatsApp 377 pornografických fotografií, z toho 41 zobrazovalo děti či mladistvé. Bylo mezi nimi sedm snímků kategorie A, což je ve Velké Británii nejzávažnější klasifikace a znamená to, že na snímcích dochází k sexuálním aktivitám. Dále měl 12 snímků kategorie B a 22 fotografií kategorie C. Podle zákona může jít jak o videa, tak fotografie.

Policie uvedla, že na většině snímků kategorie A byly podle odhadů zobrazeny děti ve věku 13 až 15 let. Na dvou z nich bylo zachyceno dítě ve věku přibližně sedmi až devíti let. Na snímcích kategorie B a C byly děti ve věku od 12 do 15 let.

Policie později odhalila, že muž, který Edwardsovi snímky poslal, byl již v minulosti odsouzený 25letý pedofil jménem Alex Williams. Ten byl 15. března u korunního soudu v Merthyr Tydfil ve Walesu odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody na 12 měsíců.

Až do loňského roku byl Edwards jedním z hlavních moderátorů pořadu News at Ten na stanici BBC One a často uváděl reportáže o významných celostátních událostech. Před dvěma lety například v emotivním projevu informoval o smrti britské královny Alžběty II., komentoval také inauguraci amerického prezidenta Baracka Obamy nebo smrt Nelsona Mandely.

BBC uvedla, že je „šokována“ a že by ho sama propustila, kdyby byl obviněn ještě před svým dubnovým odchodem ze společnosti. „Pro takové odporné chování nemůže být místo a my myslíme na všechny postižené,“ dodala stanice.

Po soudním jednání policie uvedla, že policisté začali Edwardse vyšetřovat poté, co mu v rámci nesouvisejícího vyšetřování zabavili telefon, na základě čehož jeho konverzaci v aplikaci WhatsApp odhalili.