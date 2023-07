Fanoušci Taylor Swift způsobili zemětřesení, potvrdili seismologové

„Návštěva koncertu Taylor v Seattlu se nepodobala ničemu, co jsem kdy zažila,“ sdělila pro web CNN jedna z jeho novinářek Chloe Melasová, která se o víkendu zúčastnila jednoho ze dvou vyprodaných koncertů, které popová hvězda odehrála v Seattlu. „Doslova jste cítili, jak se vám třese země pod nohama. Ještě teď mi zvoní v uších.“

Jak ovšem upozorňuje list The Seattle Times, zatímco seismogram u Beast Quake jasně změřil otřesy půdy způsobené nadšenými fanoušky během oslavných 60 sekund, koncerty jsou na měření složitější. Není totiž jasné, co přesně seismickou aktivitu způsobuje: zda jde o vlny generované baskytarou nebo třeba lidmi poskakujícími do rytmu.