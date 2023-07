Boj o lístky na evropské turné Taylor Swift: Milion lidí v online frontě

Taylor Swift se po několika letech vrátila s velkolepým turné, jehož první část momentálně probíhá za oceánem. Fanoušci ve Spojených státech si na koncertech více než tři hodiny užívají pečlivě natrénovanou choreografii, blyštivé kostýmy a její nejnovější písně spolu s těmi, kterými si pozornost získala již před více než deseti lety, jako je Love Story nebo You Belong With Me.