Finové volí novou vládu. Predikce ukazují na těsný výsledek

Podle předvolebních průzkumů se o vedoucí pozici velmi těsně přetahují hned tři strany. Veřejnoprávní televize Yle uveřejnila predikci, podle které by měla zvítězit konzervativní strana Národní koalice (NCP). Ta by měla získat 19,8 % a o pouhé tři desetiny bodu za ní by měla být krajně pravicová strana Finové s 19,5 %.

„Radikálnější protiimigrantské názory strany Finové by poněkud zmírnila Národní koalice, která uznala, že je třeba z ekonomických důvodů přilákat do Finska více pracovních migrantů. V každém případě by to byla ve srovnání se současnou vládou zřetelně fiskálně a sociálně konzervativnější vláda, i když by se až tak nelišila od pravicové vlády, která jí předcházela. Mohlo by to také znamenat, že současný závazek Finska být do roku 2035 uhlíkově neutrální by mohl být pružnější,“ řekl CNN.