Ministr ve Finsku vydržel jen 10 dní, křeslo ho stál „nevhodný humor“

Vilhelm Junnila on sopimaton henkilö valtioneuvoston jäseneksi.



Itse hän on selitellyt puheitaan "vitsailuksi" ja yhteyksiään väkivaltaiseen #äärioikeisto on lähinnä sattumaksi.



Kumpikaan puolustus ei kestä tarkastelua. (Ketju): pic.twitter.com/tbMPlpok70