Fotky: S českým velitelem v terénu. Rusové vědí, že tu jsme, musíme jet

V následující fotogalerii se s Tangem a jeho muži vypravíte poprvé do terénu. Na divokou jízdu do hornického městečka, v němž lidé, kteří před válkou neutekli, přespávají už sto dní ve sklepích. Uvidíte to, co vojáci na obhlídce; například důsledky nekonečného ruského bombardování.