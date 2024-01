Francouzský zámek shořel, protože hasičům překážel příkop

Zámek Château du Grand-Serquigny, památkově chráněný objekt jihozápadně od Rouenu, je již deset let prázdný. Poslední den loňského roku se proměnil takřka v trosky poté, co se 80 hasičů většinu dne snažilo zvládnout požár, který před svítáním zpozoroval projíždějící taxikář, napsal server britského deníku The Times.