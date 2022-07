„Fraška“ za zavřenými dveřmi. Ortegův režim uvěznil na 10 let lídra opozice

Soud v Nikaragui letos v dubnu poslal na devět let do vězení šéfa vydavatelství nejstaršího deníku v zemi La Prensa. Juana Lorenza Holmanna Chamorra shledal vinného z praní špinavých peněz, což podnikatel odmítá. Soud zabavil také sídlo a tiskárnu deníku, uvedla agentura Reuters.

„Je to politický proces,“ uvedl obhájce Holmanna Chamorra, podle kterého neexistují důkazy, které by prokázaly praní špinavých peněz. „Jsem silný a nevinný,“ uvedl odsouzený. Nikaragujské úřady trest nekomentovaly.

Ortega rovněž uvedl, že snaha Ukrajiny vstoupit do Severoatlantické aliance (NATO) představuje pro Rusko hrozbu. „Pokud Ukrajina vstoupí do NATO, řekne Rusku, pojďme do války, a to vysvětluje, proč se Rusko takto chová. Rusko se prostě brání,“ řekl.