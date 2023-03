FSB zadržela amerického reportéra. Podezírá ho ze špionáže

Ruská bezpečnostní služba FSB zadržela reportéra amerického listu The Wall Street Journal (WSJ) Evana Gershkoviche. Novinář byl v té chvíli pracovně v Jekatěrinburgu, uvedla ruská státem řízená agentura RIA Novosti.

Dvaatřicetiletý Gershkovich je občanem Spojených států, píše ruský exilový deník The Moscow Times, pro který novinář také dřív pracoval. Posledních šest let žil v Moskvě. Podle FSB se novinář podílel na sběru „tajných informací“ o ruské obranné společnosti. Tajná služba ho obvinila ze špionáže. Hrozí mu až 20 let odnětí svobody, uvádí ruská agentura Interfax.