Gaza štěpí Británii. Šéfovi labouristů to kazí cestu do Downing Street

Bravermanová v článku pro britský deník The Times ještě coby ministryně vnitra obvinila londýnskou metropolitní policii z toho, že je zaujatá a k účastníkům propalestinských demonstrací přistupuje příliš shovívavě.

„Suella Bravermanová si v silných výrocích libuje a toto zdaleka není první kontroverze s ní spojená. Byť zejména to její veřejné zpochybnění práce policie, za kterou sama odpovídala, předčilo všechny předchozí,“ uvedl pro Seznam Zprávy expert na Británii z Institutu mezinárodních studií na FSV UK Jan Váška.

Nutno zdůraznit, že Bravermanová je dlouhodobě považovaná za jednoho z hlavních vnitrostranických konkurentů premiéra. Na Sunaka tento týden zaútočila například i v souvislosti s migrační politikou a verdiktem nejvyššího soudu, který prohlásil plán deportací přistěhovalců do Rwandy za protizákonný ( více zde ).

I jemu samotnému by přitom způsob, jakým se staví k blízkovýchodnímu konfliktu, mohl významně zkomplikovat politickou kariéru.

Starmer má podle předvolebních průzkumů dobře našlápnuto k tomu, stát se příštím britským premiérem. Labouristé si dlouhodobě udržují na konzervativce náskok nejméně 15 procentních bodů a v posledních měsících tuto svou pozici potvrdili i v několika doplňovacích volbách do Dolní sněmovny. Všichni poslanci by se v řádném termínu měli volit v lednu 2025, ale není vyloučené dřívější datum.

Starmerova linie prosazuje vyhlašování kratších humanitárních přestávek, stejně jako vládnoucí konzervativní strana a stejně, jako se k tomu zavázal Izrael. Někteří labouristé ale podporují vyhlášení humanitárního příměří, což labouristický lídr odmítá a tvrdí, že by to vedlo ke zmrazení konfliktu a Hamás by tak získal čas na další vyzbrojení.