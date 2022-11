Gazeta Wyborcza zrekonstruovala, co se dělo po dopadu „rakety sovětské výroby“

O tom, že východopolský Przewodów zasáhla raketa odpálená z Ukrajiny, a ne ruská střela, vláda ve Varšavě věděla velmi brzy. Polští představitelé ale byli v rozpacích, jak tuto informaci sdělit veřejnosti, a čekali na Spojené státy. S odvoláním na zdroje v polské a ukrajinské vládě to napsal polský list Gazeta Wyborcza.

Rusové v úterý odpálili na Ukrajinu smršť raket ( více zde ), mezi nimi řízené střely Ch-101 typu vzduch-země. Cílem jedné z nich byla velká uhelná elektrárna v Dobrotvirsku ve Lvovské oblasti. Rusko chtělo odstavit od dodávek elektřiny domácnosti a podniky v tomto západoukrajinském regionu a zároveň zkomplikovat přenos elektrické energie do Polska.

Vyděšení lidé, výjimečně prázdný kostel a dva mrtví Poláci. Raketa v úterý dopadla do zemědělské vesnice na polské periferii. Místní popisují zasvištění a pak velkou ránu, která byla slyšet na kilometry daleko.

Polský deník píše, že už kolem 19:00 SEČ polští činitelé věděli, že v zemědělské oblasti na východě země dopadla raketa vypálená z Ukrajiny. Nebylo to ale díky tomu, že by rychle rozeznali její úlomky - Rusové používají někdy systémy S-300 k pozemním útokům. Polské úřady rychle dostaly informace ze speciálního radarového letounu kroužícího nad Polskem. Sledoval rakety letící na Ukrajinu a zaregistroval dráhu letu střely Ch-101.

„Zavládlo zděšení, jak to sdělit veřejnosti,“ píše list. Polsko během současné ruské invaze na Ukrajinu patří k největším spojencům Kyjeva, poskytuje mu humanitární i vojenskou pomoc, hraje také klíčovou roli v logistice vojenských dodávek.

Ve čtvrtek nad ránem SEČ řekl, že „vzhledem k trajektorii (rakety) je nepravděpodobné, že byla vypálena z Ruska“. Polští představitelé byli do té doby ve svých vyjádřeních velmi opatrní, prezident Andrzej Duda ve svém nočním vystoupení mluvil o tom, že jde o raketu sovětské výroby a že není jisté, kdo ji vystřelil.

Duda byl v kontaktu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který ho ujišťoval, že šlo o ruskou raketu a že pro to má důkazy, uvádí Gazeta Wyborcza. Tak to tvrdili velitelé ukrajinské armády, v čele se náčelníkem generálního štábu Valerijem Zalužným, a Zelenskyj nechtěl zpochybňovat jejich názory.

Ve čtvrtek pak Zelenskyj poněkud zmírnil svá do té doby rezolutní prohlášení. Na ekonomickém fóru v Singapuru prostřednictvím videospojení řekl, že on ani svět na 100 procent neví, co se v Przewodowě stalo.