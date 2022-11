Svědectví z polské obce: „Manžel zemřel,“ řekla mi sousedka. Plakala jsem

„Vracela jsem se z práce s kolegyní, jejíž manžel zemřel. Vracely jsme se, došla jsem domů, ona asi taky zrovna dorazila, protože bydlíme ve stejném paneláku, a slyším ránu. Založila jsem ruce a říkám si: ‚Bože, co se to stalo!‘“ líčila v polské televize TVN24 obyvatelka vesnice Przewodów.

„Vyletěla jsem (ven), sousedky také vyletěly. No a říkáme: ‚Vybuchla plynová lahev?‘ Protože jsme viděly dým. ‚Možná se něco stalo v sušárně?‘ Nikdo nic nevěděl,“ pokračovala svědkyně v TVN.

Exploze, ke které došlo v areálu místní sušárny zrn obilí a kukuřice, zabila na místě dva muže: brigádníka Bogdana a jeho souseda – traktoristu. Ten krátce před výbuchem do sušárny přivezl na valníku kukuřici.

Dziennik Wschodni zase napsal, že některé místní incident vyděsil natolik, že se rozhodli odjet hlouběji do polského vnitrozemí. „Když se žena vrátila z nákupů, rozhodli jsme se odjet. Vzali jsme nejpotřebnější věci a sedli jsme do auta. Policista se nás ptal, kam jedeme, ale když viděl děti, tak nás pustil,“ citoval deník Przewodówiana Dawida. S dvěma dětmi dojeli s manželkou do asi 50 kilometrů vzdálené obce.