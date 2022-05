Glosa: Scholzovi se nechce do Kyjeva. Chyba

Jako „komplikované“ se někdy popisují vztahy mezi příbuznými i mezi státy. Například mezi Německem a Ukrajinou. Cesta německého kancléře Olafa Scholze do Kyjeva – bude-li kdy nějaká – už začíná připomínat přípravy na návštěvu dejme tomu tetičky, za níž „bychom měli zajet“, ale z různých důvodů se nám úplně nechce, takže to postupně odkládáme. Přičemž teta nám situaci taky zrovna neulehčuje.

Scholz naposledy zaujal v televizi RTL, kde na otázku ohledně návštěvy Ukrajiny reagoval: „Nechci se zařadit do skupiny lidí, kteří přijedou jen na krátkou chvíli kvůli fotografii.“ Do Kyjeva prý hodlá zamířit tehdy, až bude možné jednat o konkrétních tématech.

Co hůř: s lehkým úsměvem pronesené to sice může vypadat jako slůvko na okraj, jenže přísněji vzato jde o písek do soukolí protiputinovské jednoty Západu. Jeden z jeho nejvýznamnějších představitelů nadhazuje, že někteří politici snad jezdí na Ukrajinu ze symbolicko-marketingových důvodů. Což podle něj – interpretováno – nemá valný význam. Neslyšíme něco v duchu „každé osobní vyjádření podpory těžce zkoušené zemi má smysl“, nýbrž „nechci se zařadit do skupiny lidí…“. „Návštěvy kvůli fotografii“ Scholz shazuje.