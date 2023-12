Do boje v Gaze poprvé mohutně promlouvá umělá inteligence

Vojenští analytici odhalili, že ve válce Izraele proti Hamásu je poprvé široce využívána umělá inteligence - Izrael ji používá zejména k vyhledávání a určování priorit cílů. Informoval o tom web The National News.

Poslední válka mezi Izraelem a Hamásem poskytla IDF bezprecedentní příležitost využít tyto nástroje v mnohem širším operačním prostoru a nasadit je naplno, napsal The Guardian . Přestože v boji na zemi zatím masivní převahu ani jedna strana nemá, Izraelské obranné síly (IDF) se domnívají, že Hamásu mohou škody způsobit dva systémy - známé jako Gospel a Alchemist.

„Pokud jde o použití moderního zaměřovacího systému s umělou inteligencí, je to poprvé, co se to ve válce v takovém měřítku podařilo. Systémy hrají významnou roli ve způsobu, jakým Izraelci vedou operace - umožňuje jim zasáhnout odpalovací stanoviště raket Hamásu během několika minut po jejich zřízení,“ řekl vojenský analytik Sam Cranny-Evans.