Hájil lidská práva i vlast. Rusové z něj dělají nacistu a teroristu

Dodává, že to, že by byl Maksym rusofob, je nesmysl. „Já sama jsem se narodila v Chabarovsku (největší město na ruském Dálném východě, pozn. red.) a až do padesáti let jsem mluvila jen rusky, se synem jsme doma mluvili rusky. Jaký tedy rusofob?“ pokládá řečnickou otázku.