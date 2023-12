Hamás odmítá bez příměří propustit další rukojmí, Izraelci odjeli z Kataru

Tým vyjednavačů izraelské tajné služby Mossad v sobotu dostal pokyn vrátit se do vlasti z Kataru, protože se jednání o prodloužení příměří dostala do slepé uličky. Napsal to zpravodajský web The Times of Israel (ToI) s odvoláním na prohlášení úřadu předsedy izraelské vlády Benjamina Netanjahua.