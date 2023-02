„Házelo to s námi jako s dítětem v kolébce,“ říkají ti, co přežili zemětřesení

„Za celých 40 let, co jsem na světě, jsem nic podobného nezažil,“ popsal pro BBC muž jménem Erdem, kterého zemětřesení vytrhlo ze spánku přesně ve 4:17 ráno.

Byl zrovna ve svém domově v Gaziantepu na jihu Turecka, tedy v místě, které otřesy zasáhly nejsilněji. „Nejméně třikrát to s námi velmi silně otřáslo, jako s dítětem v kolébce,“ dodal.

Bezprostředně poté, co otřesy ustaly, podle něj místní město opustili. „Dokážu si představit, že v Gaziantepu teď není ve svých domovech jediný člověk,“ podotkl Erdem.

Tulin Akkayová, která rovněž žije v Diyarbakiru, se prý snažila vzpamatovat z prvního zemětřesení, když přišly další otřesy. „Cítila jsem to velmi silně, protože bydlím v nejvyšším patře,“ svěřila se agentuře AFP. „V panice jsme vyběhli ven. Nemůžu se teď vrátit do svého bytu – nevím, co se bude dít dál.“