Turecko a Sýrii zpustošilo silné zemětřesení, následky jsou katastrofální

Počet obětí po zemětřesení, které dnes zasáhlo Turecko a Sýrii, vzrostl na nejméně 207 mrtvých. Uvádějí to tiskové agentury s odvoláním na místní úřady, podle kterých jde o provizorní bilanci, jež pravděpodobně strmě poroste. Prioritou je nyní vyprostit lidi zasypané sutinami, zničeny jsou v obou zemích desítky budov.

„Svět viděl v posledních 20 letech silnější zemětřesení než to v Turecku, ale otřesy o síle kolem M8 nejsou běžné na mělkých zlomech a vzhledem k blízkosti populačních mohou být obzvláště smrtící,“ napsala na Twitteru Susan Hough, seismoložka americké USGS věnující se přírodním katastrofám. Pondělní zemětřesení přirovnala ke tomu, jež zasáhlo San Francisco v roce 1906.

Kahramanmaraş at the moment #Deprem #Turkey 🇹🇷 pic.twitter.com/II4rQXCSne

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na twitteru informoval, že do oblastí zasažených zemětřesením byly „okamžitě vyslány pátrací a záchranné týmy“. „Doufáme, že se z této katastrofy společně dostaneme co nejdříve a s co nejmenšími ztrátami,“ napsal.