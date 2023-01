Hlavní Putinův kritik onemocněl, léky Navalnému nedávají

„Jste lidé? Máte rodiče a děti, kteří na vás čekají, až se vrátíte z práce? Co se vám to honí hlavou? Jak žijete, když se radujete, že jste úmyslně nakazili člověka a neléčili jste ho ani mu nepředali žádné léky?“ ptala se na instagramu aktivistka a Navalného manželka Julija.

„Podívejte se, jak funguje systém, v němž nesmíte člověka zbít, ale můžete mu ošklivě ublížit,“ uvedl na twitteru. „Já mám například problém s páteří. Je jasné, co je třeba udělat, aby se problém zhoršil: Udržet mě co nejvíce nehybného,“ uvedl 46letý Navalnyj.

Navalnyj řekl, že měsíc a půl žádal, aby mohl navštívit lékaře. Když lékařka konečně přišla, vyšetřovala ho jen pět minut a odmítla mu sdělit diagnózu i říct, co mu předepisuje. Poté prý dostal injekci. Když se zeptal, co obsahuje, bylo mu řečeno: „Píchneme vám to, co vám předepsal lékař.“