Hojně využívané umělé sladidlo může způsobovat rakovinu, oznámila WHO

Světová zdravotnická organizace (WHO) v pátek uvedla, že nově zařazuje aspartam, umělé sladidlo běžně používané v široké škále výrobků, ale nejčastěji v nealkoholických nápojích, na seznam látek, které mohou způsobovat rakovinu. Nicméně přijatelná denní dávka zůstává nezměněna, informuje France 24 .

„Nedoporučujeme společnostem, aby stáhly produkty z prodeje a ani nedoporučujeme spotřebitelům, aby nápoje přestali konzumovat úplně. Jen radíme trochu umírněnosti,“ říká Francesco Branca, ředitel pro výživu a bezpečnost potravin z WHO.

Mezinárodní agentura WHO pro výzkum rakoviny (IARC) provedla své vůbec první hodnocení karcinogenity aspartamu na setkání ve francouzském Lyonu mezi 6. a 13. červnem. „Odborníci klasifikovali aspartam jako potenciálně karcinogenní pro člověka,“ uvádí WHO.

Zařadili ho do kategorie skupiny 2B na základě sice omezených, ale dostupných důkazů. Konkrétně se týkaly hepatocelulárního karcinomu, který způsobuje rakovinu jater.

„Skupina látek 2B také obsahuje extrakt z aloe vera a kyselinu kávovou, která se nachází v čaji a kávě,“ zdůrazňuje Paul Pharoah, profesor epidemiologie rakoviny z Cedars-Sinai Medical Center. Podle něj by se široká veřejnost neměla obávat rizika rakoviny spojeného s chemickou látkou klasifikovanou do této kategorie.

Mary Schubauer-Beriganová z IARC uvedla, že omezené důkazy pro hepatocelulární karcinom pocházejí ze tří studií provedených ve Spojených státech a v deseti evropských zemích. „Jsou to jediné epidemiologické studie, které řeší karcinogenní vlastnosti aspartamu,“ řekla Schubauer-Beriganová.

Od 27. června do 6. července se v Ženevě sešla druhá skupina, Společný expertní výbor pro potravinářská aditiva (JECFA), který vytvořila WHO a její partnerská agentura z OSN Organizace pro výživu a zemědělství. Jejich cílem bylo vyhodnotit rizika spojená s aspartamem.

Dospěla k závěru, že údaje nenaznačují žádný důvod ke změně přijatelného denního příjmu stanoveného v roce 1981, který se pohybuje od nuly do 40 miligramů aspartamu na kilogram tělesné hmotnosti.

Plechovek nealkoholického nápoje bez cukru, jež obvykle obsahuje 200 nebo 300 mg aspartamu, by proto dospělý člověk vážící 70 kg musel zkonzumovat devět až 14 denně, aby překročil přijatelnou hranici doporučené dávky. „Problém nastává u lidí s vysokou spotřebou. Někdo, kdo jednou začas pije limonádu, by si neměl dělat starosti,“ zdůraznil Branca.

Aspartam je umělé chemické sladidlo široce používané v různých potravinách a nápojích od 80. let 20. století. Nachází se v dietních nápojích, žvýkačkách, želatině, zmrzlině, mléčných výrobcích, jako jsou jogurty, snídaňových cereáliích, zubních pastách, kapkách proti kašli a žvýkacích vitaminech.

Mezinárodní asociace sladidel uvedla, že klasifikace skupiny 2B řadí aspartam do stejné kategorie jako kimči nebo další nakládanou zeleninu. Ale v Camillu Doriozovi, manažera kampaně ve spotřebitelské organizaci Foodwatch, zanechává páteční zpráva hořkou pachuť. „Možná karcinogenní sladidlo nemá v našem jídle a pití místo,“ míní.

Ještě v květnu WHO uvedla, že umělá sladidla, která se používají jako náhrada cukru v široké škále produktů, nepomáhají při hubnutí a mohou mít vážné zdravotní následky. Zdravotní agentura OSN vydala pokyny a doporučení neužívat takzvaná necukerná sladidla.

„Nejlepší možnost je pít místo toho vodu a úplně omezit spotřebu slazených výrobků. Existují alternativy, které neobsahují volné cukry ani sladidla. To by měly být produkty, které by měli lidé preferovat,“ radí Branca.