Hromadná dopravní nehoda v Turecku si vyžádala 11 životů a přes 50 zraněných

Guvernér provincie Sakarya podle agentury AP novinářům na místě neštěstí sdělil, že při nehodě bylo zraněno 57 lidí, z toho sedm těžce. Řetězovou nehodu podle něj pravděpodobně způsobil náraz automobilu do nákladního vozu za nízké viditelnosti. Úřady mají za to, že někteří lidé zemřeli až poté, co po srážce opustili své automobily a srazila je jiná vozidla.