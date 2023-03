Indie porušuje lidská práva, tvrdí nečekaně kritická zpráva USA

Zjištění přišla více než rok poté, co americký ministr zahraničí Antony Blinken ve vzácně otevřené kritice stavu lidských práv v Indii uvedl, že Amerika sleduje nárůst porušování práv v zemi ze strany některých vládních a policejních úředníků.

Zprávu považují odborníci za důležitou událost, protože USA Indii kritizují jen velmi zřídka. Mezi oběma zeměmi totiž posilují hospodářské vazby. Washington si ale hlavně od Indie slibuje, že s jejím rostoucím vlivem v regionu by se mohla stát konkurencí Číně, píše Kasmir News Service .

Od nástupu Módího do úřadu v roce 2014 se Indie propadla ze 140. místa ve Světovém indexu svobody tisku, každoročním žebříčku neziskové organizace Reportéři bez hranic, na loňské 150. místo. Indie se také pět let po sobě, včetně roku 2022, umístila na prvním místě v žebříčku nejvyššího počtu vypnutí internetu na světě, uvádí organizace Access Now, která se zabývá ochranou internetu.