Írán už letos popravil více než 200 lidí

Yousefa Mehrada a Sadrollaha Fazeliho Zarea popravili ve věznici Arak v Íránu oběšením. Podle americké Komise pro mezinárodní náboženskou svobodu byli zatčeni už v květnu 2020 a jejich obvinění se týkala zapojení se do telegramového kanálu s názvem Kritika pověr a náboženství. Oba pak strávili měsíce na samotce a nemohli se stýkat s rodinami.

„Úřady islámské republiky opět prokázaly svou středověkou povahu, když popravily dva lidi za vyjádření názorů. Dnešní popravy by měly být pro země, které vyznávají hodnoty svobody projevu, bodem obratu ve vztazích s Islámskou republikou,“ nechal se slyšet ředitel organizace Iran Human Rights, která se zaměřuje na lidská práva v Íránu.

„Mezinárodní společenství musí dát jasně najevo, že používání trestu smrti proti projevům názorů nebude tolerováno. Neschopnost mezinárodního společenství zaujmout rozhodný postoj bude Islámskou republikou a dalšími podobně smýšlejícími lidmi vnímána jako svolení. To může vážně ohrozit svobodu projevu na celém světě,“ dodal.

Jen o dva dny dříve byl v Íránu například oběšen švédsko-íránský odpůrce režimu Habíb Šaab, který údajně stál za útokem, při němž v roce 2018 zahynulo 25 lidí. Podle Rádia Svobodná Evropa byl zakladatelem a bývalým vůdcem separatistického Arabského bojového hnutí za osvobození Ahvázu. Zhruba 14 let žil ve Švédsku, než se v roce 2020 vypravil do Turecka, odkud následně zmizel.

Pokud jde o zmiňované protivládní nepokoje, odstartovala je zářijová smrt dvaadvacetileté Mahsá Amíníové po zásahu tamní mravnostní policie, podle které mladá žena nedodržela pravidla nošení hidžábu, pokrývky hlavy, a byla tak vzata do vazby. Tam však upadla do kómatu a následně i zemřela.

Smrt Mahsá do ulic okamžitě vyhnala zejména íránské ženy, která si na znamení odporu stříhaly vlasy a pálily hidžáby. A to navzdory tomu, že se íránský režim od počátku uchýlil k brutálnímu potlačení protestů. Zatýkání, slzný plyn, vodní děla, pendreky i střelba do lidí broky se staly denní normou.