Irské město se shodlo na zákazu chytrých telefonů pro malé děti

Nikkie Barrieová, která má jedenáctileté dítě na základní škole, uvedla, že dopad byl okamžitý. „Tenhle kodex mi strašně změnil život. Když vím, že 90 procent třídy s tím souhlasí, usnadňuje mi to práci při říkání ne,“ řekla. Přála by si, aby se pakt rozšířil i na první ročníky střední školy. „Je to zhouba mého života, přišla jsem o dceru. Když se do toho zapojí technologie, sedí tam jako roboti pohlcení tím světem TikToku nebo čehokoli jiného,“ dodala.