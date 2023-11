Italský soud poslal do vězení členy mocné zločinecké organizace Ndrangheta

Italský soud v pondělí odsoudil přes 200 lidí napojených na nejmocnější italskou mafii Ndrangheta. Šlo o jeden z největších soudních procesů s italským organizovaným zločinem v historii. Dva přední členy mafie soudce poslal do vězení na 30 let. Trest obdržel dokonce bývalý politik jedné z koaličních stran italské vlády Vpřed Itálie Giancarlo Pittelli. Odsouzen byl na 11 let za spolupráci s mafií a předávání informací.