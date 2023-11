Izrael se s Hamásem dohodl na příměří výměnou za propuštění rukojmích

V prohlášení to uvedl úřad vlády, podle něhož je země ochotna prodlužovat příměří o den za každých deset dalších propuštěných rukojmích. Hamás krátce poté dohodu přivítal s tím, že zajistí osvobození 150 vězněných Palestinců a přísun humanitární pomoci do Gazy. Termín začátku příměří by měl být znám do 24 hodin, uvedlo katarské ministerstvo zahraničí.