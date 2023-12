Izrael vpustí první dodávky pomoci přes přechod Kerem Šalom do Pásma Gazy

Veškerá pomoc do Pásma Gazy tudíž od té doby proudila přes přechod Rafáh s Egyptem. Přes ten bylo dosud možné dopravit do Pásma Gazy denně jen 100 kamionů s humanitární pomocí, a to přestože byl přechod Kerem Šalom v posledních dnech využíván k bezpečnostním kontrolám zboží, aby se proces urychlil, napsal web The Times of Israel (ToI).