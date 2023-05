Izrael zůstane silnou demokracií i po soudní reformě, tvrdí Netanjahu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl v neděli pro televizi CNN , že jeho země zůstane „silnou demokracií“ i po přijetí kontroverzní reformy soudnictví. Ta by se mohla vrátit do hry navzdory masivním celonárodním protestům a stále silnějšímu mezinárodnímu tlaku.

„Velkou výzvou je vrátit ji zpět do rovnováhy, která je akceptována ve většině demokracií, aniž bychom se přiklonili na stranu, která by skutečně odstranila kontrolu a rovnováhu moci většiny.“

Reforma by změnila způsob výběru soudců Nejvyššího soudu a dala by politikům rozhodující pravomoci při jmenování soudců. Nezávislá komise pro výběr soudců v současnosti vyžaduje, aby se politici a soudci, kteří v ní zasedají, na jmenování dohodli. Tento návrh by to změnil a dal by vládě mnohem větší vliv.