Izraelské protesty neutichly ani po 13 týdnech

Demonstrace se konají po celé zemi na přibližně 150 různých místech už třináctý týden v řadě. Organizátoři znovu upozornili , že kvůli kontroverzní vládní reformě soudnictví přišly do ulic statisíce lidí. Zároveň nadále vyzývají společnost k dalším protestům, a to i přesto, že premiér Benjamin Netanjahu už oznámil odsunutí reformy.

Náměstek polského ministra zahraničních věcí Pawel Jablonski řekl pro The Times of Israel , že s ním Izrael dokonce reformu soudnictví konzultoval. Ústavní vědci z Polska a Maďarska varovali , že Izraeli hrozí „polské“ nebezpečí.

Jednání o osudu reformy by se měla obnovit až 30. dubna. Vysocí představitelé zapojení do rozhovorů však v pátek uvedli, že jednání jsou již na mrtvém bodě. Koalice totiž nadále trvá na tom, aby vláda získala kontrolu nad výběrem soudců. I to přidává na pocitu demonstrujících, že pauza je měla pouze uklidnit poté, co Netanjahu vyhodil ministra obrany Joava Galanta, který varoval před bezpečnostními dopady koaličních návrhů a vyzval k jejich zastavení.