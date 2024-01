Izraelští ministři křičeli na šéfa armády. O vedení války ale nešlo

„Toto je profesionální vyšetřování, co to má ku**a společného se stažením (z Gazy)? Náčelník (generálního štábu) provádí vyšetřování toho, co se stalo, aby to posloužilo cílům války a naší schopnosti připravit se na konflikt na severu. Toto není národní vyšetřování,“ křičel na kolegy.