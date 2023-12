Jaderné zařízení Sellafield napadli hackeři. Úřady dle médií podcenily bezpečnost

Do britského jaderného zařízení Sellafield se nabouraly kybernetické skupiny úzce napojené na Rusko a Čínu, odhalil britský deník Guardian. The Guardian v pondělním textu napsal, že úřady přesně nevědí, kdy byly IT systémy v Sellafieldu poprvé napadeny.

Zdroje The Guardianu však uvedly, že narušení úřady poprvé zaznamenaly již v roce 2015, kdy si odborníci uvědomili, že do počítačových sítí Sellafieldu byl vložen takzvaný spící malware – program, který může číhat a být použit ke špionáži nebo napadení systémů. Dosud není známo, zda byl tento malware plně vymýcen. Může to znamenat, že ohroženy byly některé z nejcitlivějších činností Sellafieldu, jako je přesun radioaktivního odpadu, monitorování úniků nebezpečného materiálu nebo kontrola požárů.

V areálu se nachází největší sklad plutonia na světě a rozlehlá skládka jaderného odpadu ze zbrojních programů a desetiletí výroby atomové energie. Je střežen ozbrojenou policií a jsou v něm také uloženy dokumenty havarijního plánování, které se mají použít v případě, že by Spojené království bylo napadeno ze zahraničí.

Rozsah problému byl odhalen až poté, co zaměstnanci externího pracoviště zjistili, že mají přístup k serverům Sellafieldu, a nahlásili to Úřadu pro jadernou regulaci ONR. Mimoto se také zjistilo, že externí dodavatelé mohou bez dozoru připojovat do systému paměťové karty. Při jednom incidentu, k němuž došlo v červenci loňského roku, se přihlašovací údaje a hesla k zabezpečeným IT systémům v Sellafiedu omylem dostaly na obrazovky televizí v celé Velké Británii. Data totiž odvysílali v přírodopisném seriálu Countryfile na stanici BBC One.