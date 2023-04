Jak bohatý je britský král: investigativci zmapovali, co vlastní Karel III.

Na kolik přesně vychází osobní jmění britského panovníka, zůstává nejasné. The Guardian už dříve v rámci rozsáhlé investigativy upozornil na to, že britská společnost má o finančních příjmech britské královské rodiny naprosté minimum informací (psali jsme zde). Dodal také, že přesné určení ztěžují i spory o to, co lze považovat za majetek jednotlivce.