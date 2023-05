„Jako tlačenice na fotbalovém zápase“. V USA se chystají na příval migrantů

„Pravidla mě rozhodně ovlivnila. Slyšel jsem, že s Hlavou 42 mě vrátí do Mexika, abych to zkoušel znovu, dokud se tam nedostanu. Ale teď každého vrátí do jeho země,“ vysvětluje pro stanici BBC jeden z nich. Jmenuje se Daniel a pochází z Venezuely. „Když se vrátím do Venezuely, kdoví, třeba mě budou mučit nebo věznit. Tak to tam chodí,“ dodává.